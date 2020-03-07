Порт-Вила, , 10:29 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,5 были зафиксированы сейсмологами у берегов островного государства Вануату в южной части Тихого океана. Об этом 7 марта сообщает геологическая служба США (USGS).

Землетрясение зарегистрировано в 05:43 по всемирному координированному времени (08:43 мск). Очаг подземных толчков располагался на глубине 10 км.

Эпицентр землетрясения находился в 53 км на запад от столицы Вануату, города Порта Вила (население города составляет около 51 тыс. человек.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,5, которое произошло на северо-востоке Мексики.

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