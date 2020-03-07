Брест, Белоруссия, , 10:28 — REGNUM Одного из обвиняемых в убийстве двух пенсионеров и покушении на жизнь третьей пенсионерки Виктора Скрундика в Белоруссии признали виновным в преступлении и приговорили к расстрелу, сообщает 6 марта издание TUT.by.

Также приговоренному к расстрелу присудили принудительное лечение от алкоголизма. Одного из соучастников преступления Валентина Бушнина приговорили к восемнадцати годам колонии. Второго соучастника Виталия Мятежа приговорили к двадцати двум годам колонии.

Судебный приговор в силу не вступил и может быть обжалован. Защита Валентина Бушнина заявила, что подзащитный намерен обжаловать решение суда.

В свою очередь родные убитых заявили, что ожидали для соучастников убийства более сурового решения суда.

Отметим, что убийство 79-летнего пенсионера Михаил Шугалея произошло 14 января 2019 года в деревне Суховчицы (Кобринский район Брестской области). По информации следствия пенсионера сначала душили, а потом подожгли дом. Во время пожара пожилой мужчина, как показали результаты экспертизы, был жив. 21 января 2019 года напали на 94-летнего пенсионера Владимира Гаркавого, который проживал в деревне Ульяновка. Пенсионера аналогичным образом сначала душили, а потом подожгли дом. Во время пожара он также был жив. Оба пожилых мужчин в результате сгорели заживо. В обоих случаях пожилых людей ограбили. В первом случае соучастником преступления приговоренного к расстрелу Виктора Скрундика был Валентин Бушнин, во втором — Виталий Мятеж.

31 января 2019 года Виктор Скрундик в деревне Суховчицы напал на пенсионерку Софью Мацеле. Угрожая убийством, он вымогал у 85-летней женщины деньги. Расследование в преступлениях началось после покушения на убийство пенсионерки Софьи Мацеле, которой грабитель сказал: «Давай деньги, иначе будет тебе, как Шугалею (убитому 14 января односельчанину пенсионерке — ИА REGNUM)».