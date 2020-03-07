Амстердам, , 09:02 — REGNUM Вирус COVID-19 обнаружен в некоторых голландских школах. В частности, в Харлеме, Гелдропе и Амерсфорте заражёнными вирусом оказались учителя и ученики.

У учительницы начальной школы в г. Гелдроп обнаружен вирус, но с момента заболевания она не посещала школы.

В школе в Амерсфорте заражён ученик, побывавший в Северной Италии. Он пришёл в школу, но вернулся домой после того как у него начался кашель. Из 1.150 учеников школы в настоящий момент болеют 110 детей. Пока неясно, идёт ли речь о заражении вирусом COVID-19.

В Харлеме ученица, которая также провела отпуск в Северной Италии, несколько дней посещала уроки. После того как у неё поднялась температура, она обратилась в Муниципальную службу здравоохранения. В настоящий момент она находится дома. В Муниципальной службе здравоохранения сообщили, что пока нет оснований закрывать школу.