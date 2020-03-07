Екатеринбург, , 08:18 — REGNUM В Екатеринбурге нашли 82-летнего пенсионера, пропавшего 5 марта. Страдающий провалами в памяти пожилой человек потерялся, и сутки не мог найти дорогу домой.

Как сообщили волонтёры поискового отряда информационному порталу Е1, пенсионера нашли продавцы одного из супермаркетов. Они обратили внимание на ослабленного пожилого человека и завязали с ним разговор, после чего выяснилось, что мужчина потерялся. Сейчас он дома и с ним всё в порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, 82-летний екатеринбуржец пропал 5 марта после того, как отправился из своего дома по улице Советской на улицу Щорса — в офис микрокредитной организации. После этого пенсионер перестал выходить на связь.

Читайте также: В Екатеринбурге пропал отправившийся в офис микрокредитов пенсионер

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге пропал 17-летний юноша