Мехико, 7 марта 2020, 08:11 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,5 были зафиксированы 7 марта на северо-востоке Мексики. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр землетрясения находится в 47 км от города Мехикали с населением около 690 тысяч человек, расположенного вблизи с границей США.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 32 км.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступала.
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