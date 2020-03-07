Мехико, , 08:11 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,5 были зафиксированы 7 марта на северо-востоке Мексики. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находится в 47 км от города Мехикали с населением около 690 тысяч человек, расположенного вблизи с границей США.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 32 км.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступала.

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