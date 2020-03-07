Петропавловск-Камчатский, , 07:41 — REGNUM Неощущаемое сейсмособытие магнитудой 4,4 было зафиксировано в акватории Берингова моря, сообщает пресс-служба управления МСЧ РФ по Камчатскому краю.

Сообщается, что эпицентр землетрясения располагался в 40 километрах к северо-востоку села Никольское Алеутского района Камчатки. Очаг залегал на глубине 33 километра. Отмечается, что жители Камчатки не ощутили подземных толчков. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Кроноцком заливе у восточного побережья Камчатки. Пострадавших и разрушений не было, угроза цунами также не объявлялась.

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