Луганск, , 07:29 — REGNUM Участники вооруженных формирований Украины дважды за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня, сообщили 7 марта в пресс-службе представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации.

Боевики вооруженных сил Украины совершили обстрелы населенного пункта Калиновка и населенного пункта Желтое. В ходе обстрелов было выпущено восемь мин из миномета калибра 82 мм и совершено шесть выстрелов из гранатомета АГС-17.

На данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет.

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ИА REGNUM напоминает, за 4 марта в ЛНР было зафиксировано четыре обстрела со стороны украинских карателей, во время которых украинские боевики применили минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также БМП, гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрела погиб один защитник республики.

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Отметим также, что накануне, президент Украины Владимир Зеленский пригрозил выходом Украины из переговоров по Донбассу в рамках так называемого нормандского формата в том, случае, если в зоне боевых действий не произойдет изменений в течение года.