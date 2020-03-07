Иркутск, , 06:42 — REGNUM Столкновение «Камаза» и легкового автомобиля в Иркутской области стало причиной гибели трех человек, 7 марта сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 6 марта в Куйтунском районе на трассе Р-255 «Сибирь». В результате ДТП погибли 56-летний водитель легкового автомобиля и две пассажирки 26 и 27 лет.

По предварительным данным, столкновение произошло, когда грузовик совершал разворот.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта в Задонском районе Липецкой области в результате столкновения легкового транспортного средства с грузовым автомобилем погибли три человека. Все они находились в легковушке.

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