Нью-Дели, , 06:23 — REGNUM Не менее 11 человек погибли при столкновении внедорожника с трактором в Индии, сообщает агентство «Синьхуа».

Сообщается, что транспортные средства столкнулись на шоссе № 28 в штате Бихар на востоке Индии. В результате ДТП погибли 11 человек, еще четверо получили травмы. Других подробностей произошедшего не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля в Индии столкнулись пассажирский фургон и грузовик. В результате аварии погибли 12 человек, еще четверо получили травмы.

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