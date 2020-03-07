Нью-Дели, 7 марта 2020, 06:23 — REGNUM Не менее 11 человек погибли при столкновении внедорожника с трактором в Индии, сообщает агентство «Синьхуа».
Сообщается, что транспортные средства столкнулись на шоссе № 28 в штате Бихар на востоке Индии. В результате ДТП погибли 11 человек, еще четверо получили травмы. Других подробностей произошедшего не приводится.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля в Индии столкнулись пассажирский фургон и грузовик. В результате аварии погибли 12 человек, еще четверо получили травмы.
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