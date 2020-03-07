Архангельск, , 00:00 — REGNUM Одна женщина погибла, ещё четыре человека пострадали в результате ДТП с участием трёх легковых автомобилей в Архангельске. Об этом 6 марта сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Архангельской области.

Авария произошла на улице Ленина возле здания пожарной части. Столкнулись Renault Logan, в котором ехала семья из Череповца, Nissan Juke и микроавтобус Volkswagen Transporter. По предварительной информации, Volkswagen Transporter совершил касательное столкновение с Renault Logan, а затем столкнулся с Nissan Juke.

В результате ДТП погибла на месте женщина, жительница Череповца, её супруг доставлен в реанимацию в тяжёлом состоянии. Также пострадала девушка-пассажирка Renault Logan и два пассажира Nissan Juke. Также был госпитализирован ребёнок девяти лет, ехавший в Renault Logan, он не пострадал, но останется в больница под наблюдением врачей, так как все его близкие родственники пострадали в ДТП.

На месте аварии работали сотрудники правоохранительных органов и спасатели, им пришлось применить специнструмент для разблокировки пострадавших. В настоящее время с получившими травмы работают психологи. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

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