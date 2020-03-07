Минск, , 00:00 — REGNUM 13 военнослужащих госпитализированы с отравлением из воинской части в Белоруссии. Об этом 6 марта сообщила журналистам официальный представитель минобороны республики Наталья Гаврусик.

ЧП произошло в воинской части Пуховичского гарнизона в Минской области. Несколько военнослужащих обратились к врачу с жалобами на резкое ухудшение самочувствия.

Как уточнила Гаврусик, военнослужащие были доставлены в главный военный клинический медицинский центр вооруженных сил в Минске. Им поставлен диагноз «отравление», жизни пострадавших ничего не угрожает.

В настоящее время в произошедшем разбирается комиссия министерства обороны Белоруссии. Уже установлено, что из-за еды в воинской части отравления произойти не могло. Обстоятельства ЧП выясняются.

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