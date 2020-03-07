Химки, Московская область, , 00:00 — REGNUM Возгорание в трёхэтажном здании школы бокса локализовано пожарными в подмосковных Химках. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Локализация пожара была объявлена в 22:05 мск, площадь горения составляет 1500 кв. метров. Тушение пожара производится по второму (повышенному) рангу сложности.

Возгорание произошло поздно вечером, когда в здании не было людей. Пострадавших в результате пожара нет. В здании произошло обрушение крыши и перекрытий между вторым и третьим этажами. Существует угроза обрушения первого этажа.

С пожаром борются 63 человека и 18 единиц техники, от МЧС участвует 46 человек и 13 единиц техники. В здании находится частный боксёрский клуб, который открыт здесь с 2008 года. Причины и обстоятельства пожара уточняются.

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