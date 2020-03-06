Тлакепак, , 23:22 — REGNUM Два сотрудника прокуратуры убиты в городе Тлакепак (штат Халиско, Мексика), передаёт 6 марта Televisa.

Уточняется, что сотрудники прокуратуры Халиско погибли от огнестрельных ранений. Нападение совершили неизвестные, которых теперь разыскивают: для этой операции власти штата задействовали вертолёт.

Напомним, в Мексике наблюдается разгул преступности, связанной с торговлей наркотиками и оружием.

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