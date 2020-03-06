Монреаль, Канада, , 23:05 — REGNUM Землетрясение магнитудой 3,2 было зафиксировано сейсмологами в провинции Квебек на востоке Канады. Об этом 6 марта сообщает канадская государственная служба по наблюдению за землетрясениями.

Эпицентр подземных толчков находился в девяти км на восток от города Монреаля и в трёх километрах от города Сен-Леонар (население около 73 тыс. человек).

Очаг землетрясения располагался на глубине более десяти км. Уточняется, что жители близлежащих населённых пунктов могли ощутить слабые колебания земной коры.

Разрушений и пострадавших в результате землетрясения нет. Отмечается, что около 11:22 мск в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 2,7.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 3,7, которое произошло в индонезийской провинции Западная Суматра.

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