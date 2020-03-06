Париж, , 23:04 — REGNUM Более 11 тысяч медицинских масок и 1,4 тысячи флаконов спиртового антисептика было украдено с начала вспышки коронавируса в больницах Франции. Об этом 6 марта сообщает газета Figaro.

Чаще всего в больницах крадут хирургические маски и маски FFP2, у которых достаточно высокий уровень фильтрации.

Так, в больнице Bichat в Париже в выходные и понедельник пропали около двух тысяч хирургических масок, ещё более двух тысяч масок выкрали неизвестные в больнице Hopital de la Conception в Марселе.

При этом приобрести медицинские маски в аптеках Франции можно только по рецепту. Такому положению вещей поспособствовало распоряжение президента страны Эммануэля Макрона о передаче всех запасов масок в стране медработникам и выдаче их только тем, кого коснулась вспышка коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о закрытии в двух департаментах Франции ряда детских образовательных учреждений в связи со вспышкой коронавируса.