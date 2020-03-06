Химки, Московская область, , 23:03 — REGNUM Пожар площадью около 1,5 тыс. кв. метров произошёл в трёхэтажном здании школы бокса в подмосковных Химках. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Возгорание произошло вечером на втором этаже здания на улице Репина, где расположен боксёрский клуб «Химки». Площадь пожара достигла 1,5 тыс. кв. метров, ему был присвоен второй (повышенный) ранг сложности.

На момент возгорания в здании не было людей, пострадавших нет. Произошло обрушение конструкций здания. К тушению пожара привлечены 38 человек и 11 единиц техники.

Обстоятельства и причины возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации более 40 детей из-за задымления в здании школы на западе Москвы.

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