Воронеж, , 21:39 — REGNUM Виновным в покушении на мошенничество на 3,5 млн рублей признан бывший оперуполномоченный по особо важным делам управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области. Решение вынес 5 марта Левобережный районный суд, сообщил ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Как установлено судом, в марте 2019 года высокопоставленный полицейский предложил директору ООО «Автокомплекс АТП №7», в отношении которого проводилась налоговая проверка, снизить налоговую выплату по результатам этой проверки за вознаграждение.

В мае-июне 2019 года полицейскому было передано три миллиона рублей через посредника. В ноябре 2019 года, при передаче части взятки в 500 тыс. рублей посредник был задержан.

Суд признал экс-полицейского виновным в мошенничестве и назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, со штрафом в размере 500 тыс. рублей. Также он не сможет в течение двух лет занимать должности в органах внутренних дел. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней. Добавим, что в настоящее время осуждённый уволен из органов внутренних дел.