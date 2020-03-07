Тегеран, , 08:55 — REGNUM 5 марта Хосейн Шейхолеслам, бывший посол Ирана в Сирии и бывший советник министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа, скончался от заражения коронавирусом, также известным как COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 6 марта.

Министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф, официальный представитель МИД Сейед Аббас Мусави и другие официальные лица Ирана выразили свои соболезнования семье Шейхолеслама в связи с его утратой.

По сообщению журналистов, Хоссейн Шейхолеслам был также помощником спикера парламента Али Лариджани по международным делам. Он был членом иранского парламента седьмого созыва, а также служил послом Ирана в Сирии. Шейхолеслам был избран советником по международным делам на Всемирном форуме по сближению исламских школ мысли (WFPIST) в июне 2018 года.

Согласно последним данным, число погибших от вспышки коронавируса в Иране возросло до 107 с 3513 подтвержденными случаями. Коронавирус заразил 98 429 человек в 90 странах, унеся жизни 3387 человек.