Ндола , , 20:09 — REGNUM Столкновение грузовика с пассажирским автобусом в городе Ндола (Замбия) унесло 12 жизней, сообщает 6 марта портал Zambia 24.

За рулём грузовика, выехавшего на «встречку», находился гражданин ЮАР. В результате столкновения 11 человек умерли на месте, 12-я жертва скончалась в больнице.

Водитель находится в полиции. По его версии, столкновение произошло из-за того, что он вынужден был объезжать препятствие на своей полосе.

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