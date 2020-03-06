Ростов-на-Дону, , 20:07 — REGNUM В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и маршрутного такси. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла в 17:00 мск на улице Петрашевского. По предварительной информации, автобус начал движение на разрешающий сигнал светофора. Водитель маршрутки, двигавшейся в попутном направлении, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с пассажирским автобусом.

Информации о пострадавших пока нет. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.