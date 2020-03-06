Темрюкский район, Краснодарский край, , 20:02 — REGNUM Крупное возгорание камыша в плавневой зоне на территории Курчанского лимана в Темрюкском районе Краснодарского края зафиксировано 6 марта, сообщили в МЧС.

Сообщение о возгорании в дежурную службу поступило утром 6 марта. Тушение пожара осложнялось тем, что возгорание произошло в труднодоступной местности. Спасатели работали в течение дня — всего более 50 человек. В том числе пожар тушили с воздуха, для этого применяется вертолет Ми-8 МЧС России.

«Благодаря слаженной работе было ликвидировано шесть очагов, остаются два очага общей площадью 1000 кв. м», — уточнили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Сочи произошёл крупный травяной пожар, огонь распространился на 600 кв. м.