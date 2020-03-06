Майкоп, , 20:26 — REGNUM Уголовное дело по факту применения травматического оружия возбудила полиция в городе Майкопе. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Адыгее.

Инцидент произошёл 5 марта на пешеходном переходе в центре Майкопа. Водитель Mercedes 69-ти лет не предоставил преимущество при движении молодому человеку, переходившему проезжую часть.

Видя, что пешеход продолжает движение, водитель остановился и сделал несколько выстрелов из травмата ему вслед. После стрельбы водитель скрылся.

В результате стрельбы молодой человек получил непроникающие ранения, ему оказали помощь в республиканской клинической больнице. Подозреваемый был оперативно задержан, у него был изъят травматический пистолет и необходимые документы.

По факту стрельбы было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью, совершённого с применением оружия. Санкции статьи предусматривают наказание до двух лет лишения свободы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе по пешеходу в Адыгее.

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