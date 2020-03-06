Асунсьон, , 19:42 — REGNUM Число погибших от лихорадки денге достигло 46 человек в Парагвае. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Всего подтверждено 46 случаев летальных исходов, связанных с денге. Анализы на заболевание были проведены 151 841 человеку, из них положительными признаны 14 156 случаев. Отмечается, что эпидемия идёт на спад.

В конце января, по данным минздрава Парагвая, насчитывалось 29 тыс. подозрительных случаев в неделю. В настоящее время число обращений за консультациями по поводу лихорадки денге снизилось до 10 тыс. случаев в неделю и это количество продолжает снижаться.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одобрении парламентом Парагвая введении режима ЧС на территории страны сроком на 90 дней из-за ситуации с лихорадкой денге.

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