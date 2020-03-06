Гатчина, Ленинградская область, , 19:42 — REGNUM Один человек погиб, трое пострадали в результате ДТП в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла на 54-м км дороги Санкт-Петербург — Псков в деревне Большие Колпаны. Столкнулись три легковых автомобиля. По предварительным данным, водителю автомобиля «Нива» 1968 года рождения стало плохо за рулём, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с прицепом автомобиля Renault, а затем с автомобилем Toyota Camry.

В результате ДТП на месте погиб водитель «Нивы», госпитализированы с травмами различной степени тяжести два пассажира и водитель Toyota Camry.

По факту ДТП проводится проверка сотрудниками правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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