Астрахань, , 18:59 — REGNUM Мужчина признан виновным Ленинским районным судом Астрахани по делу о гибели ребёнка во время катания на катамаране. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба прокуратуры Астраханской области.

Житель Астрахани был приговорён к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Он был признан виновным по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека.

По данным пресс-службы следственного управления Следственного комитета РФ по региону, житель Астрахани незаконно организовал прокат катамаранов на берегу Волги. Вечером в конце июня 23-летний астраханец взял напрокат катамаран для катания вместе со своими братьями возрастом 16 и девять лет.

Прокатчик не снабдил катамаран спасательными жилетами, а также другими средствами спасения на воде, и проигнорировал проведение инструктажа для лиц, арендовавших катамаран. При катании по реке девятилетний мальчик упал в воду.

Так как мальчик не умел плавать, а течение реки в месте его падения было сильным, спасти ребёнка не удалось.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели ребёнка во время катания на катамаране в Астрахани.

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