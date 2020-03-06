Пенза, , 18:49 — REGNUM Житель Пензенской области задержан правоохранителями по подозрению в убийстве таксиста, которого он затем сжег вместе с автомобилем, сообщает 6 марта областное управление СК РФ.

Вечером 5 марта в райцентре Исса недалеко от Пензы был обнаружен сгоревший автомобиль Lada Granta с телом мужчины на водительском сиденье.

Следователи установили, что 61-летний житель Иссы был убит ударом в грудь предметом, схожим с отвёрткой.

«По подозрению в совершении убийства задержан житель Мокшана 1991 года рождения, у которого вечером 5 марта возник конфликт с потерпевшим, занимавшимся частным извозом», — указано в сообщении.

Задержанный признался, что между ним и таксистом возник конфликт, входе которого он ударил хозяина машины найденным в ней предметом, а затем поджёг автомобиль.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

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