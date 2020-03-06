Кабул, , 18:33 — REGNUM Число жертв нападения в Кабуле на мероприятие с участием премьер-министра Афганистана Абдуллы Абдуллы, увеличилось до 29 погибших, сообщает 6 марта телеканал Tolo News со ссылкой на МВД страны.

По информации телеканала, погибли не менее 29 человек, ранен ещё 61 человек. При этом несколько раненых остаются в критическом состоянии и число жертв может вырасти.

«Не менее 29 человек были убиты и еще 61 пострадал при нападении на мероприятие в честь годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари», — сообщил телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, неизвестные террористы 6 марта обстреляли массовое мероприятие, на котором присутствовал афганский премьер-министр Абдулла Абдулла.

Сотрудники МВД страны заявили, что стрелявших было двое и они уничтожены.

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