Стокгольм, , 07:08 — REGNUM Лидер право-консервативной партии Шведские демократы, Джимми Окессон, был выслан из Турции. Это произошло после того, как политик осуществлял несанкционированную раздачу листовок в городе Эрдире. Окессон был доставлен в стамбульский аэропорт, где его посадили на самолет, отбывающий в Копенгаген. Об это 6 марта со ссылкой на турецкие СМИ сообщило шведское издание Expressen.

Лидер Шведских демократов ранее прибыл на греко-турецкую границу с целью встретиться с мигрантами и беженцами, пытающимися попасть в Европу. По словам самого политика, он хотел своими глазами увидеть происходящее, понять, кто именно пытается попасть в европейские страны и донести до них, что «Швеция уже переполнена».

«Мы получили подтверждение того, что в стране, с которой Морган Йоханссон (прим. — Министр по делам миграции Швеции) и наше правительство ведет переговоры и которой оно хочет выделять денежные средства, можно быть арестованным и попасть на допрос за то, что ты раздавал листовки, которые не были предварительно одобрены государственными органами», — заявил пресс-секретарь Шведских демократов Хенрик Густавссон, — «Турция это не правовое государство, страна-изгой, и она не должна иметь никакого влияния на европейскую миграционную политику».

Ранее лидер Шведских демократов подвергся критике со стороны шведской общественности и представителей других шведских партий за то, что он раздавал беженцам листовки, гласившие «Швеция уже переполнена».