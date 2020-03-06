Туринск, Свердловская область, , 18:30 — REGNUM В Туринске (Свердловская область) по факту гибели четырёхлетнего мальчика во время пожара возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Производство открыто по статье «причинение смерти по неосторожности».

Ребёнок проживал в частном доме вместе с родителями. После пожара мать и отец были госпитализированы с ожогами 2−3 степени, мальчика же спасти не удалось.

«Для определения точной причины смерти ребёнка проводится судебно-медицинская экспертиза», — уточняют следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта 2020 года в Алтайском крае при пожаре погибли двое взрослых и ребёнок. Основная версия произошедшего — неосторожное обращение с огнём.

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