Обнинск, Калужская область, , 23:29 — REGNUM Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении преподавателя одного из высших учебных заведений Обнинска Калужской области, который подозревается в получении взятки, сообщили 6 марта корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По версии следствия, 28 февраля преподаватель получил от студента взятку в размере 20 тыс. рублей за успешную оценку на комиссионной пересдаче экзамена.

В настоящее время по уголовному делу проводится расследование. Идёт сбор доказательств совершённого преступления. Мужчине грозит наказание от трёх до восьми лет лишения свободы.

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