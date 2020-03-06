Москва, , 17:46 — REGNUM Российский бизнесмен Олег Тиньков, являющийся основателем «Тинькофф-банка», признался в том, что в октябре 2019 года врачи поставили ему диагноз «острая форма лейкемии». Об этом говорится в заявлении, которое Тиньков передал через своего представителя изданию Forbes.

По словам Тинькова, он уже прошёл несколько курсов химиотерапии. Бизнесмен отметил, что в жизни ему неоднократно приходилось бороться за себя и своё дело, но сейчас предстоит «бороться за главное — за саму жизнь».

Данную ситуацию бизнесмен назвал наиболее сложным этапом в его «непростой жизни». При этом он подчеркнул, что его бизнесом управляет «прекрасная команда», а сам он уже несколько лет как не участвует в операционной деятельности.

Прокомментировал Тиньков и расследование, инициированное в его отношении властями США. По его словам, данным вопросом занимаются юристы, оставляя самому коммерсанту силы на борьбу с недугом.