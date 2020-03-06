Тунис, , 16:56 — REGNUM В Тунисе силовики объявили о задержании подозреваемого в причастности к взрыву у посольства США, сообщает 6 марта радиостанция MosaiqueFM.

По информации радиостанции, полиция и спецслужбы продолжают поиски вероятных участников теракта.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта два террориста-смертника устроили взрыв на улице напротив здания посольства США. Кроме самих террористов погиб один прохожий и пятеро сотрудников безопасности.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тунисе заявили об участии смертников в теракте у посольства США