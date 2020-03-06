Тунис, , 16:32 — REGNUM Взрыв у здания посольства США в Тунисе совершили два террориста-смертника, сообщает 6 марта Mosaique FM со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

По информации МВД, в результате устроенного смертниками взрыва погибли два террориста, один мирный житель и пять сотрудников службы безопасности.

Кроме того, сообщается, что полиция усилила меры безопасности в столице Туниса.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта в столице Туниса напротив здания посольства США прогремел взрыв.

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