Санкт-Петербург, , 16:33 — REGNUM Мужчина, убивший в Ленинградской области на глазах бывшей жены ее коллегу по бизнесу и похитивший саму женщину, обнаружен и задержан в отеле на окраине Петербурга. Об этом сообщает 6 марта пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

О жестоком преступлении стало известно благодаря звонку 37-летней потерпевшей, которая смогла сообщить полиции, что ее похитили, так как она стала свидетельницей убийства.

Как ранее сообщалось в ряде СМИ, 4 марта женщина вместе со своим компаньоном по бизнесу приехала к себе на дачу в СНТ «Поляны» в посёлке Яковлево Выборгского района Ленобласти. Там она должна была встретиться с бывшим 50-летним супругом, который хотел забрать стол.

По предварительной версии, во время разговора между мужчинами началась перепалка и экс-супруг выстрелил в оппонента несколько раз из пистолета, а бывшую жену сильно ударил по голове и посадил в машину. После чего погрузил тело убитого в багажник своего «Мерседеса» и начал движение.

Однако женщине удалось выбраться из авто во время движения и связаться с полицией. Сейчас она находится в больнице, ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное. После чего следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

"Сотрудники Управления уголовного розыска установили предполагаемого злоумышленника, который незамедлительно был объявлен в розыск», — уточняют в ведомстве.

Подозреваемого удалось обнаружить в одном из отелей в Красногвардейском районе Петербурга,. При себе у него был обнаружен и изъят пистолет. Сейчас он доставлен в правоохранительные органы для проведения процессуальных действий.