Ростов-на-Дону, , 16:16 — REGNUM В Ростове-на-Дону вынесен приговор жителю Краснодарского края, обвиняемому в избиении полицейского. Об этом ИА REGNUM сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СКР.

Инцидент произошёл 10 августа 2019 года на набережной реки Дон в Ростове-на-Дону. Сотрудники полиции задержали пьяного жителя Кубани по подозрению в «умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью». Однако по дороге в дежурную часть мужчина ударил одного из полицейских ногой в живот.

Ленинский районный суд лишил жителя Краснодарского края свободы сроком на один год. Отбывать наказание мужчина будет в колонии-поселении.