Тюмень, , 15:56 — REGNUM В Тюмени школа № 42 выплатит более 700 тыс. рублей ученице за травму, полученную в учебном учреждении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Судом установлено, что днём 28 ноября 2018 года в школе произошла утечка воды на внутренних коммуникациях. Девятилетняя школьница поскользнулась на мокром полу в коридоре. При падении она получила серьёзную травму позвоночника.

В апреле 2019 года мама девочки обратилась в суд с иском о возмещении морального и материального вреда с учебного учреждения. Ленинский районный суд Тюмени вынес решение о взыскании со школы в пользу заявителей более 700 тыс. рублей.