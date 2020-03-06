Брянск, , 15:19 — REGNUM Более 25 килограммов икры лососевых рыб и около 100 килограммов мяса краба пытались тайно перевезти через государственную границу в Брянской области. Груз был спрятан в рейсовом автобусе, сообщили 6 марта в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Брянской области.

Партию морепродуктов обнаружили на международном автомобильном пункте пропуска «Троебортное» при пограничном досмотре рейсового автобуса Москва — Кишинёв. Икра и мясо краба находились в специально оборудованных тайниках. По предварительной оценке, стоимость изъятых деликатесов составляет более 400 тысяч рублей.

Продукцию изъяли и передали для разбирательства сотрудникам таможни.