Екатеринбург, , 15:11 — REGNUM В Екатеринбурге полиция разыскивает пропавшего без вести юношу 2002 года рождения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделении по связям со СМИ городского УМВД, родители пропавшего обратились с заявлением в правоохранительные органы 5 марта.

По данным полиции, парень ушёл из дома № 25 «а» по улице Краснофлотцев 28 февраля и с тех пор его местонахождение неизвестно.

«Приметы разыскиваемого: рост 180 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы черные. На момент ухода был одет: куртка синяя, синие спортивные штаны, черные кроссовки», — уточнили в отделении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге также продолжаются поиски 82-летнего пенсионера. Пожилой человек пропал 5 марта после того, как отправился в офис микрокредитной организации.

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