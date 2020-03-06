Шадринск, Курганская область, , 14:56 — REGNUM В Курганской области проводится прокурорская проверка информации о том, что в Шадринске сотрудники скорой помощи оставили лежачего 83-летнего ветерана труда у подъезда, отказавшись поднимать его до квартиры. Будет дана оценка действиям или бездействию медиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

В департаменте здравоохранения Курганской области признали актуальность проблемы, и официально пояснили, что ветеран был доставлен в больницу машиной скорой помощи с подозрением на заболевание, которое в процессе осмотра исключено, и показания для экстренной госпитализации отсутствовали. Пенсионеру посоветовали обратиться к участковому терапевту.

При этом «доставка пациентов из больницы до места проживания не входит в обязанности работников скорой медицинской помощи», пояснили в департаменте. Для этих целей существует «социальное такси».

«Но, к сожалению, в городе Шадринске данная услуга отсутствует», — отмечают в ведомстве.

В связи с чем департамент здравоохранения Курганской области рекомендует администрации города Шадринска организовать данный вид услуг. Причём ГБУ «Шадринская больница скорой медицинской помощи» оказывает платную услугу по доставке пациентов до дома. Но опять же доставку осуществляет один водитель, который не имеет возможности поднимать пациента на этаж до квартиры.

Данный момент также будет обсуждаться «с участием всех ответственных служб и администрации города Шадринска».