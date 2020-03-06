Данков, Липецкая область, , 14:47 — REGNUM В Липецкой области в отношении собственника суши-бара Данковского района возбудили более десяти административных дел. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

На кафе пожаловался один местных жителей, и прокуратура организовала проверку. Там нашли нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства: продукты от поставщиков принимали во дворе жилого дома, система вытяжной вентиляции организации была выведена под окно квартиры, помещение убирали недостаточно тщательно. Также там не было пожарной сигнализации, обязанности кассира выполнял повар суши-бара, а также без разрешения работало электронное рекламное табло.

Было возбуждено 12 административных дел по статьям «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения», «Несоблюдение требований к знаку о запрете курения и порядку его размещения», «Нарушение требований пожарной безопасности», «Нарушения требований к установке и (или) эксплуатации рекламной конструкции».