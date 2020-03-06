Тунис, , 14:37 — REGNUM В результате взрыва у здания посольства Соединенных Штатов в Тунисе пострадали пять человек, сообщает 6 марта Mosaique FM.

Отмечается, что среди пострадавших есть сотрудники силовых структур, которые находились в районе взрыва.

В настоящее время на месте происшествия работают бригады скорой помощи. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля в столице Туниса террористами-смертниками было совершено два теракта, в результате которых погиб один полицейский и пострадали граждане. Ответственность на себя взяла ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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