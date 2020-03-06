Уфа, , 14:40 — REGNUM Сельский дом культуры тушили в Башкирии. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба республиканского МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре в здании клуба в селе Новобиккино поступило на пульт спасателям утром 6 марта.

Прибыв на место происшествия пожарные установили, что происходит задымление двухэтажного здания 30×13 кв метров. Огнеборцы ликвидировали пожар и пролили конструкции.

По предварительной информации, пострадавших и погибших нет. Отмечается, что сельский клуб был законсервирован в 2016 года, поэтому здание не эксплуатировалось.

В настоящее время на месте работает дознаватель МЧС.

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