, 14:34 — REGNUM Судно, на борту которого находятся 125 человек, задержали в порту итальянского Неаполя из-за возможного заражения экипажа коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает 6 марта агентство ANSA.

По данным руководства порта, вирусом могли заразиться девять членов команды. На борту находится бригада медиков. На судне находятся рабочие, которые должны были проводить ремонт, и экипаж.

Как сообщало ИА REGNUM, в Италии число выявленных случаев коронавируса превысило 3,8 тыс. Смертельных случаев зафиксировано 148.

Читайте также: Оппозиция Италии предлагает выделить на борьбу с коронавирусом 30 млрд евро

А также: Парламент Италии переходит на однодневную рабочую неделю