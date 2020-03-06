Сухум, , 14:26 — REGNUM Сражу девять пожаров пришлось тушить пожарным в Очамчырском районе Абхазии. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба МЧС республики.

По данным службы спасателей, возгорания происходили на приусадебных участках и в лесах. Причиной такого большого количества пожаров — пал травы местными жителями.

«Граждане поджигают сухостой ради очистки своих приусадебных участков, однако огонь мгновенно распространяется по территории, угрожая домам и постройкам, перекидывается на соседние участки, вырывается к лесам», — описали происходящее в пресс-службе МЧС.

Сообщается, что в тушении пожаров в течение дня были задействованы все пожарные района. Всего с огнем боролись 5 расчетов. В ходе их действий были спасены от огня пять домов и приусадебных участков. Тушить приходилось и загоревшиеся в лесах эвкалиптовые и хвойные деревья.

Последний пожар был потушен к 23:00 (совпадает с мск) 5 марта.