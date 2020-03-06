Липецк, , 14:18 — REGNUM В Липецке вечером 5 марта на улице Сергея Казьмина в микрорайоне «Звёздный» неизвестные расстреляли из пневматики по припаркованным автомобилям. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

В результате у одной машины было разбито заднее стекло. В деле разбирается полиция. Также в ведомстве отметили, что с приближением выходных липчане стали намного чаще сообщать в полицию о происшествиях: например, за сутки 5 марта было зафиксировано 59 обращений.

За этот день также двум горожанам у киосков на улицах Космонавтов и Студёновской в лицо брызнули из перцовых баллончиков, а у проходных НЛМК ограбили автомобиль, вытащив содержимое багажника. Число автомобильных краж в Липецке резко возросло с наступлением весны, предупреждает полиция.