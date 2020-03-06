Тегеран, , 14:11 — REGNUM Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Иране увеличилось до 4747 человек. Об этом заявил 6 марта официальный представитель иранского минздрава Киануш Джаханпур, передаёт телеканала IRINN.

Он указал, что зафиксирован рекордый рост числа заболевших за сутки — 1234 человека. Джаханпур пояснил, что в стране увеличилось количество центров для тестирования, на фоне этого медики стали распознавать инфекцию быстрее.

Иранские СМИ отмечают, что в течение минувших суток от инфекции скончались 17 человек, всего летальных исходов в стране 124.

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