Майминский район, Алтай, , 14:06 — REGNUM В Республике Алтай начали прокурорскую проверку по факту ножевого ранения ученика седьмого класса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Пятого марта в одной из школ села Майма произошла драка между двумя ученикам 13 и 14 лет. В ходе потасовки первый ударил второго ножом. Пострадавшего доставили в больницу, но госпитализация ему не потребовалась.

«Конфликт между детьми произошел на территории, прилегающей к зданию школы, во время перемены, педагоги и сотрудники охранного предприятия мер к его урегулированию не предприняли», — отметили в надзорном органе.

В результате директору школы внесено представление. Также сотрудники прокуратуры проверяют охранников, пытаясь выяснить, как ученик смог пронести в школу нож.

Напомним, в конце февраля в одном из школ Ульяновска ученик нанёс 59-летней учительнице ножевое ранение. Как сообщало ИА REGNUM, 15-летний подозреваемый скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан правоохранителями и взят под стражу.

Читайте также: Школьник в Ульяновске ранил учителя ножом