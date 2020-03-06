Азов, Ростовская область, , 14:00 — REGNUM В Ростовской области из-за подозрения на коронавирус эвакуировали пациентов поликлиники. Инцидент произошёл на улице Измайлова в Азове.

За медицинской помощью к специалистам обратился пациент с симптомами ОРВИ. При этом мужчина уточнил, что ранее он контактировал с гражданином Китая. Азовчанин госпитализирован в инфекционное отделение, пишет портал donnews.ru. В ближайшее время станут известны результаты предварительных анализов на наличие опасной инфекции.

ИА REGNUM ранее сообщало, что до настоящего времени в Ростовской области не было ни одного подтверждённого случая заболевания коронавирусом. При этом из-за угрозы распространения инфекции жителям региона с симптомами ОРВИ не рекомендуют выходить из дома.

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