Курган, , 13:55 — REGNUM В Кургане рано утром сгорели восемь автобусов ПАЗ. Пострадавших, погибших не. сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

В оперативно-дежурную часть сигнал о возгорании автобусов на стоянке по ул. Дзержинского, 62 в Кургане поступил в 04:24 по местному времени (02:24 мск). К месту вызова незамедлительно выехали шесть противопожарных расчётов. Причина пожара устанавливается.

По сообщению Telegram-канала «Курганский внук», все восемь автобусов принадлежат одному предпринимателю.

«В Кургане появились все признаки передела рынка пассажирского транспорта. Не все перевозчики готовы оптимизировать свою сеть и предлагать лучшие условия. Некоторые привычными методами стараются выбить конкурента», — полагает «Курганский внук».

Официально заявляется, что причина пожара устанавливается.