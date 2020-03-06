Курган, 6 марта 2020, 13:55 — REGNUM В Кургане рано утром сгорели восемь автобусов ПАЗ. Пострадавших, погибших не. сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.
В оперативно-дежурную часть сигнал о возгорании автобусов на стоянке по ул. Дзержинского, 62 в Кургане поступил в 04:24 по местному времени (02:24 мск). К месту вызова незамедлительно выехали шесть противопожарных расчётов. Причина пожара устанавливается.
По сообщению Telegram-канала «Курганский внук», все восемь автобусов принадлежат одному предпринимателю.
Официально заявляется, что причина пожара устанавливается.