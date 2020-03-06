Белгород, , 13:52 — REGNUM Двое мужчин погибли на водоёме у села Головино Белгородской области. Рыбаки провалились под лёд, их тела искали водолазы на протяжении четырёх часов, сообщили 6 марта в пресс-службе регионального МЧС.

Спасателям 5 марта в 17:30 позвонил один из местных жителей и рассказал, что возле пруда стоит автомобиль, а на тонком льду лежат рыбацкие снасти. Людей рядом не было. Водолазы поисково-спасательной службы обследовали дно водоёма на глубине 17 метров, на берег извлекли тела двух мужчин 1954 и 1958 годов рождения.

В региональном Следственном комитете инициировали доследственную проверку по факту гибели рыбаков. Известно, что жителей поселка Октябрьский уехали на зимнюю рыбалку 4 марта.